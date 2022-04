Karine FAISCA

NOUVEAUTE

_________



Le massage aux huiles chaudes EVASION de 60 minutes, se décline maintenant en version aux huiles essentielles spécifiques (synergie d'huiles essentielles):

relaxation intense avec Zénitude (dissipe les tensions nerveuses et physiques), Tonus (redynamise l'organisme), Sculptante (anti cellulite), Circulatoire (anti jambes lourdes), Relax muscles (pour une décontraction musculaire intense):

___________________________

EVASION ESSENTIELLE : 48€

___________________________



Que votre chemin de vie vous amène vers des expériences et de rencontres empreintes de joies et de richesses.



*****************************************************************



Qu'est ce qui différencie une bonne journée d'une mauvaise journée? c'est votre capacité à gérer le stress ou une situation difficile!

Un Instant à Moi a pour but de démocratiser le bien être auprès des entreprises et des particuliers! Vous souhaitez doper votre carrière, provoquer de bonnes rencontres générant un soutien durable, harmoniser votre vie, préserver votre santé? Optez pour le Feng Shui!Il suffit souvent de rétablir l'équilibre des énergies d'un lieu pour se sentir mieux et avoir des résultats surprenants! Cette pratique plurimillénaire incontournable en Asie, trouve enfin sa place en France par ses résultats indéniables. Un Instant à Moi! vous propose un service en ligne ou une prestation sur site; à vous de choisir.



Le département massage bien être, quant à lui, offre un service de proximité à destination des entreprises et des particuliers: le bien être par le massage à portée de tous car c'est un service sur site client, ou en cabinet si vous le souhaitez!

Chassez le stress, dynamisez ou récompensez une équipe, animez un séminaire ou un salon; organisez des séances de massage assis sur votre lieu de travail! l'effet est double : détente et retour de l'efficacité. C'est également un service très pratique qui permet de renforcer votre image auprès de vos collaborateurs. Un massage au travail on en rêve tous!c'est un rêve qui peut devenir réalité en contactant Un instant à moi!

Vous ne pouvez pas vous organiser pour faire garder vos enfants mais vous avez vraiment besoin de vous détendre? vous courez tout le temps et ne pouvez pas attendre un rendez-vous dans une semaine? contactez Un instant à Moi! un massage de 15 à 70 minutes pour vraiment décompresser sans vous déplacer!

alors rendez-vous surArray



Le bien-être du corps, de l'esprit et de l'habitat par des soins énergétiques (reiki, massages détente) et le Feng shui.







Pour faire parti de mes contacts directs, contactez-moi via "je connais Karine Faisca : karine@uninstantamoi.com



à très bientôt



KARINE





Quel cadeau offrir?



En panne d'idée? Ne cherchez plus! Offrez du bien être!

Un cadeau original et qui fait TOUJOURS PLAISIR!



Choisissez celui qui vous convient parmi les massages aux techniques asiatiques :



*Amma assis de 20 ou 40 minutes (Instant amma 20 ou 40€),

*Réflexologie plantaire thaïe de 70 minutes (Instant reflex 70€) ou

*Massage aux huiles chaudes de 60 minutes (Instant évasion 42€). ou aux huiles essentielles (Evasion Essentielle 48€)



Et comme il est AUSSI important DE SE FAIRE PLAISIR, et de s'offrir UN INSTANT RIEN QU'A SOI, PENSEZ A VOUS et offrez vous votre Instant! à ce prix là; on peut en consommer sans modération! à tout de suite surArray



Mes compétences :

Bio

Développement durable

Écologie

Energétique

Éthique

Feng shui

Huiles essentielles

Luminothérapie

Massage

Massage énergétique

Réflexologie

Reiki

Relaxologue

Soin