Dorothee LEMAIRE

Riche d'une expérience de 20 ans dans l'accompagnement des entreprises dans leur démarche d'amélioration des performances environnement et sécurité, Je mets mon expertise technique au service de la performance économique, en agissant en interface entre les décideurs, les opérationnels et les parties prenantes, en faisant émerger des projets sur le terrain, mobiliser et fédérer les équipes concernées.

Mes savoirs :

Expertise en réglementation et études techniques dans les domaines de l’environnement, l’hygiène et la sécurité

Connaissance opérationnelle des outils et techniques en formation, actions commerciales et développement personnel

Connaissance avancée des acteurs, du fonctionnement des organisations liées à l’environnement et la sécurité



Mon savoir-faire :

Promouvoir, accompagner un projet d’équipe

Animer, motiver, former, fédérer, donner du sens à l’action

Mobiliser des réseaux

Écouter, établir et maintenir une relation interne et/ou externe

Intégrer rapidement des informations

Rédiger des écrits professionnels clairs





Mon savoir Être :

Dynamisme, Réactivité, Créativité, Sens du terrain, Flexibilité, Autonomie, Vivacité, Polyvalence, Prise de recul



Valeurs: Congruence, Respect, Intégrité



