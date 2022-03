Madame, Monsieur,





Titulaire de l’équivalent d’une maîtrise en gestion financière avec une expérience professionnelle de 25 années acquise à l’étranger et en France dans le secteur bancaire en tant que conseiller financier, je recherche un poste qui correspond davantage à mes attentes professionnelles.



Spécialisé dans la vente et le conseil en produits financiers auprès d'une clientèle de particuliers et « grands comptes », je devais, entre autre, gérer mon portefeuille de clients en les renseignant et les conseillant, leur proposant les produits les mieux adaptés à leur situation, et en suivant leur dossier au plus près.

Ayant des objectifs de performance bien définis, j’ai contribué à faire progresser l’agence au rang national grâce à la qualité des prestations fournies.

Ma fibre commerciale, mon goût pour la négociation et ma capacité à convaincre, sont autant d’atouts qui devraient vous intéresser.



Maîtrisant plusieurs langues dont l'anglais parfaitement, j’ai la capacité de m'adapter à une clientèle d'horizons différents.



Je serais heureux de vous rencontrer prochainement afin de vous présenter mes motivations et répondre à vos questions.



En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations les meilleures.



