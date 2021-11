Dr.jean Claude ASSOUKPA

Conformément à mes termes de Référence : Provincial Electoral Assistance



• Je m’occupe sous la supervision du coordonnateur de la section, de la logistique du bureau de la section Electorale Mbandaka. A ce titre :



• J’ai assisté les autorités électorales provinciales dans la planification et la gestion logistique du processus électoral au niveau provincial.

• J’ai assisté les autorités électorales provinciales dans l’élaboration et la rédaction du plan de déploiement et de ramassage du matériel électoral au niveau provincial.

• J’ai assisté les autorités électorales provinciales dans le renforcement des structures et l’utilisation des outils de suivi mis en place par la Cellule Technique Logistique de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et l’Unité Logistique de la Division électorale de la MONUSCO, et la gestion du matériel électoral déployé.

• Je conseille les autorités électorales provinciales dans la dissémination et l’implémentation des décisions liées à la logistique électorale.

• J’ai assisté les autorités électorales provinciales dans l’information technique (capacité, tonnage, etc.) et la planification des vols MONUSCO liés à la réception et au ramassage du matériel électoral au niveau provincial.

• J’ai assuré le rôle du point focal de l’Unité Logistique de la Division électorale de la MONUSCO sur le terrain dans les matières de reporting, de l’établissement des E-CMR, de l’implémentation de la base des données logistique, de la dissémination du Guide Pratique Logistique, du Manuel d’installation des panneaux solaires, du Guide d’utilisation des groupes électrogènes.

• Informer le Coordonateur de la Section électorale de la MONUC et les autorités électorales des possibles problèmes de mise en œuvre du plan logistique.

• Je participe à la rédaction des différents rapports de la Section électorale de la MONUSCO

• Je participe à la rédaction des rapports journaliers et Hebdomadaires de la section électorale.

• Je prépare des mémos et des correspondances que je soumets à l’administration de la section pour la signature du coordonnateur.

• J’ai parfois été OIC quelques fois quand le coordonnateur est en déplacement ou en vacances.

• Je suis chargé de la supervision du personnel local de la section électorale.

• Je Coordonne toutes les opérations électorales pour L’ensemble des scrutins et, de la Logistique à la section électorale.

• Je suis chargé de la spécification, La localisation des centres d’inscription et des bureaux de vote pour la composition de ses membres.

• Je suis chargé de l’élaboration du plan de déploiement du matériel électoral et, des statistiques en collaboration avec le SEP de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

• Je participe aux activités du bureau de façon transversale. Ce qui m’amène à effectuer des missions de la Logistique, de sensibilisations et de collecte de données statistiques pour le compte de la section électorale.

• J’ai été par moment amené à assumer les fonctions de mes collègues de l’éducation civique et ceux de la logistique pendant leur période de congés.

• J’ai été le Collaborateur des agents de la CENI pour l’assistance électorale dans plusieurs domaines.

• Wadden chef, Point focal zone sécurité Sud 4-1 pour l’évacuation du staff des Nations Unies.



Détachement aux Affaires Politiques, aux affaires Civiles, et MSC de la MONUSCO



 J’ai Plusieurs missions dans l’assistance humanitaire dans le conflit de DONGO à l’Equateur.

 J’étais chargé de la coordination des missions de protection des civils déplacés de guerre.

 J’ai participé aux rapports journaliers de la section affaires Civiles de l’Equateur.

 J’étais chargé de l’élaboration des différents rapports de mission et des analyses avec Suggestions et recommandations.

 Je faisais des rapports et évaluations des différents conflits latents ou actifs sur le terrain.

 J’étais chargé de l’élaboration, à partir des éléments récoltés d’une stratégie de prévention et de résolution des conflits.

