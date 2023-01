Dr Renata CABAS

Http://www.renatacabas.com/





PRESENTATION

A l'international depuis plus de 15 ans (e-commerce Europe-USA), je suis docteure en sciences de l'information et de la communication.

Je suis également chargée de cours en e-commerce et chargée de projet.

J'ai de l'expérience de chargée de contenu/business developer/traductrice spécialisée dans la traduction/localisation de sites Internet et autres contenus (français-polonais-anglais).

En 2020 j'ai soutenu ma thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication (Laboratoire Cemti).

