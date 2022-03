Duboisdendien MARIE-NOÊLLE

Actuellement Chargée d'accompagnement professionnel chez SOLID'ARTE ( secteur culturel et artistique)



- Suivi individuel des profils indépendants (Auto-entrepreneurs, intermittents)et des personnes en recherche d'un emploi salarié.

- Animation d'ateliers

- Soutien aux démarches administratives et professionnelles





Certifiée coach depuis 2009, pratique de la PNL

Expérience de 20 ans dans le secteur textile en tant que Responsable collections ,création et élaboration des collections tissus ( Ameublement, Enfant, et prêt à porter féminin),secteur court terme et long terme. Commercialisation des produits.



Membre Only LYON

http://www.onlylyon.org/







Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Antiquités

Blog

Cinéma

Coaching

Conseil

Création

Créativité

Culture

Décoration

Ecoute

Formation

Illustration

Insertion Professionnelle

Mode

Peinture

Psychologie

Textile