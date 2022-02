Duc Toan TRAN

Je suis très ouvert, curieux avec une grande capacité d'apprentissage et d'adaptation. j'ai des compétences transversales et une facilité relationnelle.



1) SYSTÈME INFORMATION:



-Connaissance sur l'environnement informatique

-Base de donées et Programmation, Maitrise les outils informatiques et les logiciels, management de projet et développement des applications informatiques. Reporting, Exploitation SAP R/3 et Business Object. Data management, datawarehouse, informatique décisionnelle.





2) COMMERCIAL:



-Très bonnes connaissances en marketing, de la vente, des techniques de vente et de management



3) LA GESTION RH/SIRH:



-Recrutement du personnel

-suivi administratif

-Établissement des contrats de travail

-Maitrise le droit du travail

-Coordination le travail d’une équipe...

-Gestion des systèmes d'information RH, Support SIRH,

-Gestion fonctionnelle SIRH et les logiciels d' interfaces SIRH via ADP, SAP HCM, SuccesFactor & Twist

-Gestion des demandes et services informatiques via interfaces ITSM...



Actuellement, je suis gestionnaire des systèmes d'information RH & SIRH pour un groupe aéronautique, je recherche des opportunités d'évolution dans un emploi du secteur SIRH, fonctions supports, assistance et système d'information



Je souhaite par ce biais du réseau Viadeo faire des rencontres avec des professionnels et développer mon réseau



Mes compétences :

SQL

Traitement de données

Business Intelligence

Shell

GED

Cartographie

Linux Redhat

Talend Open Studio

Analyse de données

WinDesign

Programmation

Troubleshooting

Système d'information

Norme ISO 9001

Management de la qualité

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Base de données

Administration système

MySQL

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

PHP

Visual Basic .Net

OBIEE

SAP Business Information Warehouse

Java

SAP R/3

Microsoft SQL Server

Gestion de projet

Reporting

OLAP

Data warehousing

ETL

Big Data

Oracle Database

UML

PostgreSQL

Merise

PowerAMC

ERP

Méthode agile