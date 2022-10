Duparc CYRIL

Depuis 1991 je travaille dans les métiers de la sécurité privée à Paris où j’ai occupé différents postes en ERP, ERT, IGH ainsi que sur des sites de prestiges.



J’ai quitter Paris pour déménager à Fondettes (37230) en octobre 2013 tout en restant salarié et en poste chez mon employeur actuel malgré les difficultés évidentes et prévisibles de planification car mon choix changement de région ne remet en aucun cas l’estime que je porte à mon employeur actuel pour qui je travail depuis 2004.



Je suis donc à la recherche d'un emploi en Indre et Loire, ou un département voisin, afin de retrouver un poste plus proche géographiquement et en adéquation avec mes qualifications et mes compétences.



Volontaire et rigoureux, je mets un point d’honneur à respecter les missions qui me sont confiées tout en ayant acquis de l’expérience au niveau relationnel et la capacité de m'adapter rapidement à de nouvelles méthodes de travail.





Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail

H0B0

Microsoft Excel

Microsoft Word

HTML

GIMP

CSS

FL Studio

Adobe Photoshop