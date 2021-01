Durant Leonel NOULAT FAMENI

Mes compétences :



Gestion des projets

Réalisations des installations électriques industrielles et tertiaires.

Conceptions et dimensionnements des installations électriques.

Réalisations des plans et Schémas électriques.

Diagnostic technique et maintenance des équipements et installations électriques.

Utilisation des appareils de contrôle industriel et production des rapports de contrôle (Camera Thermographique industrielle, Micro-ohmmètre, telluromètre, Mégohmmètre, analyseur de réseau)

Installations des caméras de vidéosurveillance et des systèmes dalarme anti intrusion.

Commandes des machines assistées par ordinateur.

Réalisations des installations informatiques.