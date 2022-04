Francis Siaka FOKWA KAMNO

Je suis un jeune Camerounais passionné de l'informatique précisément du développement web. Actuellement le marketing digital est l'un de mes chemins de sollicitation. Dynamique et entreprenant, mes divers lectures me conduisent et me plongent davantage dans le monde entrepreneuriale que je trouve très passionnant. Entreprendre, proposer, coacher, offrir ma participation, ma vision, pour le grandissement d'un projet est ce qui me challenge et m'anime constamment. Toujours disponible, je reste à l'écoute du besoin.



Mes compétences :

HTML

JQUERY

Turbo pascal

CSS 3

SQL

PHP/MYSQL

Visual Basic

Picture

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

HTML5

Framework

Cascading Style Sheets

Developpement personnel

Visual Basic .NET

Pascal

C Programming Language

Adobe Photoshop

Bootstrap

WordPress