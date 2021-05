Actuellement à la recherche un contrat de professionnalisation d'ingénieur informatique par le programme HUGo avec Polytech Marseille (Ingénieur).



J’ai suivi le programme HUGo de Polytech Marseille que j’ai eu de la réponse favorable il me reste de trouver une entreprise.



Je suis ainsi extrêmement motivé pour vous montrer ma volonté d’apprendre, ma rigueur de capacité d’intégrer rapidement avec vos équipes.



Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d’informations complémentaires dont vous auriez besoin sur le dispositif de professionnalisation.





Dylan Désiré



Mes compétences :

Développement informatique

UNIX

LUNIX

Apple Mac

N-Tier

jQuery

Sybase Power Designer

SQL

PATTERN

Microsoft Visual Studio

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

HTML5

Entity Framework

Cascading Style Sheets

ADO

MVC

C#

ASP.NET

Agile Scrum

Python

Bootstrap

MySQL

Bottles

SqlAlchemy