E.m.kodjo AWUTE

YRAM -TOGO,Import-Export

WEST AFRICA

BP: 12130 Lomé -TOGO

YRAM-BURKINA,Import-Export

09 BP 1715 Ouagadougou 09 BUKINA -FASO



Nos activités sont:



Import-Export



-Représentation Commerciale

-Promotion immobilière

-Gestion Environnement Urbain

-Rénovation d'automobile - Publicité.





Nous sommes autorisés par les états Burkinabé et Togolais à développer nos activités dans les domaines suivants:

PROMOTION IMMOBILIERE ,GESTION ENVIRONNEMENT URBAIN et LA RENOVTION D'AUTOMOBILE .

Ces différents secteurs d'activités demandent une collaboration franche et compétitive où le savoir faire de chaque acteur doit lui faire devenir un gagnant-gagnant.

Notre premier objectif est de lutter contre le sous-développement et l'immigration clandestine vers l'Europe ou les U.S.A.

C'est pourquoi nous faisons venir des formateurs professionnels de tout horizon en Afrique, afin qu'ils puissent donner à nos compatriotes (personnel public ou privé surtout les jeunes) ,un savoir faire ou des connaissances nouvelles pouvant leur permettre de répondre mieux aux marchés d'emploi.

Nous sommes tous conscients de la saturation technologique en Europe ou aux Etats Unis où le marché d'emploi devient de plus en difficile surtout pour les immigrés de l'Afrique .

Les Noirs sont en train d'être colonisés au deuxième tour par l'Asie .Au moment où le Continent africain regorge d'une ressource humaine importante non qualifiée, la Chine débarque avec sa surpopulation professionnelle en complicité avec nos leaders pour augmenter la misère de nos jeunes noirs.

Notre deuxième objectif est d'aider l'Afrique à se prendre en charge sur tous les plans et finir avec des différents bailleurs de fonds qui ne sont que des exploitants économiques.

Nous lançons l'appel à tous ceux (entreprises,Associations, Organismes Non Gouvernementaux: ONG...) qui sont conscients de ce problème à se joindre à nous pour apporter un vrai développement à l'Afrique. Nous sommes ouverts pour recevoir tous vos conseils et suggestions.



Mes compétences :

Représentation Commerciale

Affaires internationales

Études marketing