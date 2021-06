Freeman SAH

Directeur de l’Entreprise Colossal-Fonds-Champ International,

Nous sommes à la recherche de partenaires potentiels et d’alliances stratégiques en matière commerciale, financière et technologique pour un Projet novateur :

• Dans un seul creuset qui se veut : ‘’Gagnant-gagnant’’, nous vous invitons (Industriels, Fabricants, Banques, Opérateurs économiques ‘’affaires internationale et multisectorielle’’, Docteurs, Professeurs etc…), à prendre part à ce Partenariat initié par notre Entreprise Colossal Fonds Champ International (CFCI).

Je suis le 1er Responsable qui, vous présentera le Projet dans sa globalité, de par votre Secteur d’Activités et selon vos aspirations...

Pour vous permettre d’avoir une 1ère Vision sur notre cher et futur projet, il est basé sur ‘’les 4 Dimensions de l’Innovation’’, inédit pour l’Afrique et salutaire pour Vous (Investisseurs de tout bord).



Les problèmes qui assaillent le monde sont bien trop complexes et exigeants en ressources pour que les pouvoirs publics puissent les régler à eux seuls. Voilà pourquoi notre Consortium CFCI a le privilège d’innover pour la croissance économique et permettre d’améliorer le bien-être individuel dans tous les pays d’Afrique.



Chers Futurs investisseurs/Partenaires, la conception de notre Logo définit le regroupement de nos ressources dans un seul creuset pour enclencher ce Processus de changement et d’innovation.



Je vous propose de vivre une aventure humaine progressiste.

Cette profonde mutation qui passe par l’innovation (de l’Offres, de Processus, de Marchés et de Valeur), notre vision politique de l'économie et de l'environnement.



C'est à nous de décider de la forme que nous allons donner à la reconstruction d'une société qui doit retrouver ses repères afin que tous les Citoyens retrouvent leurs dignités et leurs dimensions humaines, et que chaque être humain puisse trouver sa place pour se réaliser.



Nous avons pris le chemin de la précarité en ne pensant qu'au jour le jour. Nous ne sommes plus capables d'initiatives, aussi nous épongeons une profonde déception face à l'échec, car le moindre risque nous élimine de la carte économique. Seul le rêve nous donne envie d'y croire.

Pour cela, Chers Futurs investisseurs/Partenaires, Nos forces vitales nous prouvent que nous pouvons retourner la situation, mettons-nous ensemble pour œuvrer sur la base d’apporter le nécessaire à l’humanité et rentabiliser nos investissements.

Voici l’Adresse de référence :

colossalfondchamps@hotmail.com



Merci d’avance,

Cordialement

Freeman



Mes compétences :

COMMERCE

Construction