Ecole ESTICE

Bonjour à toutes et à tous !



Aujourd’hui et plus que jamais pour les 50 ans de l’école en 2011, l’Estice souhaite réunir toutes les personnes ayant fréquenté les bancs de l’école. Si jusqu'ici vous n'avez jamais repris contact avec d'anciens camarades ou professeurs, nous vous donnons aujourd'hui l'occasion de vous retrouver, comparer vos expériences, vos parcours, échanger des souvenirs... Ce réseau serait alors l’occasion de réunir tous les anciens désireux de revenir à l’Estice & de préparer cet anniversaire tous ensemble.

Des surprises sont à venir, donc n'hésitez pas à parler de notre projet ainsi que notre groupe Facebook à d'anciennes connaissances de l'ESTICE; nous comptons sur vous pour élargir le réseau!



Si vous désirez poser des questions, faire des propositions, nous donner des conseils, ou simplement signaler votre présence, n’hésitez pas à nous contacter sur Facebook (Anciens ESTICE) ou à l’adresse suivante : anciens.estice@gmail.com.



A bientôt,

L’ESTICE.



