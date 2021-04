Eddie MAPANGOU

* Pilotage et déploiement de projets systèmes d’informations

* Animation de réunion « indicateurs et outils de pilotage »

* Rédaction de note de cadrage, Spécifications générales et détaillées.

* Management et coordination d’équipes.

* Comptabilité financière

* Intégration SAP, Oracle FSCM, EPM (Enterprise Performance Management)

* Expert ERP (technique et fonctionnel): SAP (SD, PP, LO, WMS) et Peoplesoft (FSCM, EPM, RH).

* Conception et automatisation des jeux de test



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de projet

Comptabilité fournisseurs

SAP

Product Lifecycle Management

Microsoft Project

Comptabilité clients

ERP

EPM

Peoplesoft

SQL