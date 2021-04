Eddy DELCORPO

A PROPOS DE MOI

31/10/2017 13/02/2019

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France

Arriana Enterprise Netwoks | PDG (Société racheté par le groupe 5COM en 2019)

- Analyse des procédures dentreprise pour assurer lefficacité .

- Négociation daccords ,rédaction de contrat clients.

- Développement de portefeuille et fidélisation des clients et partenaires

- Gestion des sous traitant France (80 sous traitant sur le territoire fibre et cuivre ).

- Garantie des procédures clients et de leur bonne exécution bouygue tel & sfr & hoist Group

- Technicien réferent sous traitant pour déploiement & sav pour bytel mise en réseau



ESDC Informatique | Auto Entrepreneur

09/07/2012 08/03/2016

EVRY, France Missions réalisées



- Développement de lactivité ,recherche de nouveaux contrats porteurs .

Intervention sur site ,installation de routeur Cisco pour des client grand compte

- Intervention sur site (entreprise) pour bouygue télécom & sfr cuivre et fibre optique (telecom)

- Gestion des tickets dintervention via outil dédié .

- Gestion des sous traitants pour les interventions Ile de France et hors IDF

- Technicien sous traitant installation & sav pour Bytel MER

- Expertise avec FT pour résolution client pro



2005 -10/06/2012

Ste Savane

Société de conseil, dintégration et de services liés à la gestion du système dinformation.

Missions réalisées.

Plusieurs mission chef de projet pour des clients grand compte

- Chef de projet déploiement et infrastructure chez EADS Montmorency

- Chef de projet chez British Telecom mise en place technicien pour SFR & Bouygue tel SAV

- Gestion de léquipe dispatch en poste chez British Telecom pour SAV SFR & Bytel

- Gestion de planning des collaborateurs et techniciens

- Encadrements mise en place déquipe pour projet dédié

- Technicien installation est sav en poste chez British Telecom pour Bytel & SFR installation routeur etc



2003/2004

BTS Gestion de la PME IFAG Paris



2002/2003 Master Spécialisation Réseau et télécom Université de Paris Sud



2001/2002 BTS Informatique De Gestion Paris Gretta



1999/2001 BEP Technicien Superieur En Maintenance Informatique

Issy Les Moulineaux AFORP







-Matériel : Montage et démontage dun micro-ordinateur

-Système dexploitation : Windows clients : installation et paramétrage de Vista/XP/2000/9x

-Windows Serveur : installation et configuration de 2000 ; 2003.

-Client de Messagerie : Outlook et Lotus Notes

-Mac OS X : installation et mise à jour

-Linux : Installation, mise à jour, installation de paquet mise sous Réseaux, sauvegarde, migration paramétrage

-Réseaux : Adresse TCP/IP, installation de bornes, paramétrage et tests de connexion WIFI, Carte 3G+ VPN

-Logiciels et langages : Pack Office, Business Objects, Qualiac client Web, Open Exécutive Crystal Report, PDA, cisco ccna





-Gestion des incidents sur site

-Relation client

-Formation utilisateur et technicien

-management

-chef de projet





Client :

British Telecom, Plessis Robinson (92)

BT est lun des leaders mondiaux des solutions et des services de communications, cest près de 2 600 collaborateurs, 10 sites et 30 agences réparties sur tout le territoire.





client:

Nsc & Neeco

Mission : En collaboration avec léquipe distante basée en Inde, ma mission est dassurer :

-Linstallation des routeurs Cisco advanced ip security dans les Data Center et les grandes structures (Banques et assurance)

-Lintégration et la migration des Data center vers les routeurs MPLS destinés à la téléphonie sur IP

-La réalisation de documentation sur les nouveaux matériels

-La réalisation des Mini how to pour le troubleshooting

-La formation des nouveaux techniciens

-Le changement de routeur et suivit dinstallation sur site client

Environnement technique : Une large gamme de routeurs à maîtriser et à sécuriser tels que :

-Cisco 18XX, 37XX, 8XX et les Serie 28XX

-One access 20,200 et 400

-Huawai

-Produit Neuf Cegetel : neuf Pass

-Carte Week





Client :

EADS, Montmorency (94)

Groupe Européen réalisant des travaux dans la recherche aéronautique et la Défense.

Fonction : chef de projet déploiement Technicien support de proximité V.I.P

Mission : Au sein du service bureautique de la division ITS, léquipe du support bureautique comprend 7 personnes ainsi quun responsable du service, la mission consiste à gérer les dossiers de niveau 1 et 2 auprès des utilisateurs pour résoudre leurs problèmes bureautique, matériel, application métier et imprimante :

-Préparation des postes (fixe ou portable)

-Mastérisation des postes, intégration dans des domaines, configuration de la cession utilisateur (Outlook, imprimantes, lecteur réseau, etc.)

-Assister et former les utilisateurs lors de la remise en service de leur matériel (en cas de déménagement par exemple)

-Configuration Blackberry

-Gestion du stock de prêt dordinateurs portables

-Reporting

Environnement technique : HQ, Windows XP, suite office2003, Lotus, Acet, Citrix, Réseau LAN



Satage en formation

EDF (pour le compte de GFI/Qualys Intérim), Clamart (92), Chatou (78)

Opérateur énergétique maîtrisant la production d'électricité, la distribution et les services aux clients

Fonction : Technicien informatique

Missions : Au sein de la DSI (30 personnes). Intervention en équipe et seul :

-Migration de Parc informatique sous Linux

-(Debian) Environ 400 postes Récupération de donné sur serveur paramétrage et descente de souche, Restauration de donnée, paramétrage avant installation, Formation Technicien a lutilisation des serveurs de Migration linux

-Migration de poste Windows

-Environ 150 postes Windows. Installation récupérations de donné restauration paramétrage installation de logiciels complémentaire

-Assistance utilisateur : résolution sur incident paramétrage installation de logiciels complémentaire, prise en main distant

-Mise au point de master, Installation dun système anti-virus avec son déploiement



LFB (Laboratoire français des biotechnologies), Les Ulis (91)

Fonction : Administrateur Réseau Helpdesk Niv2 et 3

Missions : Au sein de la DSI intervention sur poste client (helpdesk). Environ 1200 postes :

Assistance utilisateur résolution dincident

