Edith FOURNIER

Après 10 années dans le Tourisme, un contact permanent avec la clientèle, des initiatives et des décisions à prendre en qualité de Responsable dans diverses centres de vacances en France,

puis 30 ans au sein d'un syndicat professionnel dans le secteur de l'immobilier en qualité d'assistante administrative et commerciale,

depuis juin 2018, installée en tant qu'Assistante indépendante pour les TPE ET PME.



Mes compétences :

Remplacement de courte durée sur la région toulonnaise (83)

Assistance administrative / Commerciale

Accueil clientèle

Préparation de éléments comptables

Tenue de votre standard

Secrétariat classique : courrier /mail /photocopie / classement