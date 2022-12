Edouard BASSEUR

Passionné par les métiers de la restauration et de la finance, je me suis tout d'abord orienté vers le secteur de la comptabilité en effectuant un DUT Gestion des Entreprises et Administrations en alternance, au sein d'un cabinet comptable,

Après ces deux ans je suis parti en Angleterre pour approfondir la langue et aussi pour changer de voie afin de me tourner vers la restauration, j'ai donc travaillé à l'hôtel Hyatt Regency de Birmingham, (année 2004)

Ensuite j'ai effectué une formation à l'école de Savignac, (Ecole en management Hôtelier & Restauration), pour connaître toutes les ficelles du secteur,

Après plusieurs expériences "terrain" en management, dans des grands groupes du secteur (Elior, Pizza Hut, UGC), je me suis dirigé vers une nouvelle aventure, l'ouverture d'une franchise qui se nomme Le Bar à Pâtes (petite chaîne de restauration rapide à taille humaine), en face du Grand Stade de Lille



Mes compétences :

Gestion

Hôtellerie

Restauration

Finance

Tourisme

Comptabilité