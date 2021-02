Edouard HACHE

Autonome et responsable, munie d’une très grande facilitée d’insertion au sein d’un groupe de travail, je m’adapte aux différents stades du process industriel.

La maîtrise parfaite de l’outil informatique et l’adaptabilité à tous nouveaux logiciels sont mes différents points forts.

Je souhaite trouver un poste qui me permette de partager mes expériences diversifiées aussi bien en Méthode industriel qu’en Etudes techniques. En tant que projeteur/pilote actuellement, je souhaite évoluer vers un poste d’encadrement afin de faire évoluer mon sens du contact humain. Une préférence pour le milieu aéronautique en alternance avec le milieu automobile me permet aujourd’hui d’être force de proposition.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Industrialisation

CATIA V5

CATIA V4

Automobile

Aéronautique

Chiffrage appels d'offres

Pilotage de projet

Conception produit

Charge d'affaire

CATIAV5

Outillage