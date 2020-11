Edouard LE BOCQ

Professionnel orienté terrain et à l’esprit d’équipe avec 15 ans d’expérience comme responsable de production et directeur de site dans plusieurs industries et certifié lean six sigma black belt. Je recherche un nouveau poste stimulant de Directeur industriel ou Directeur lean.

Je suis passionné par l’analyse de problématiques complexes et leur résolution par des actions simples qui améliorent rapidement et significativement l’efficacité quotidienne.

Anglais courant, allemand scolaire et bonnes notions d’espagnol et de portugais.



Mes compétences :

TRS

Lean management

Amélioration continue

Qualité

Production industrielle

Management

Ordonnancement

Supply chain

Gestion budgétaire

Reporting

Gestion des stocks et entreposage

Investissement

Planification

Négociations sociales

Relations sociales & syndicales

Communication interne

Formation professionnelle

Développement produit

Gestion de projet

Sourcing

Communication externe

Gestion de la qualité

Industrialisation

Black Belt Lean 6 sigma

Kaizen

Business Process Management

Optimisation des process

Kanban

KPI