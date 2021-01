Edouard STENGER

Après cinq ans d’expérience dans les domaines des énergies renouvelables et des économies d’énergie à l’international et un MBA spécialisé, je suis actuellement en recherche de mission dans les domaines de la transition énergétique.



La découverte du danger posé par le changement climatique lors de mes études en management international (Audencia Nantes, 2006) m’a amené à me spécialiser. En 2007 j’ai créée mon site personnel où j’ai publié depuis plus de 1900 articles sur les thématiques du développement durable. Ceci m’a convaincu que les communautés ont de multiples façons de devenir plus résilientes.



2014 marqua le début de ma carrière internationale dans le secteur de l’énergie verte en tant que consultant marketing et communication en Colombie. Désireux de me spécialiser après cette première expérience réussie, j’ai effectué aux États-Unis un MBA en gestion durable reconnu par le New York Times (Presidio Graduate School, 2017) et un certificat en énergies durables.



Cette période m’a permis d’acquérir d’importantes compétences en finance, pensée systémique et entreprenariat via une approche tant novatrice qu’à la pointe. J’y ai également acquis de l’expérience en analyse de données, modélisation financière et gestion de projets. Mon travail en tant que consultant m’aura permis de mettre en place et chiffrer des stratégies durables impactantes.



J’étudie actuellement la faisabilité et l’implémentation de structures de production de biogaz au Malawi en tant que volontaire au sein d’une ONG internationale canadienne.



Doté de fortes compétences interpersonnelles, j’ai deux Masters, ai travaillé en quatre langues, vécu dans sept pays sur trois continents. N’hésitez pas à me contacter si vous pensez que je pourrais être un atout pour votre équipe.



Mes compétences :

Marketing

Management international

énergies renouvelables

Développement durable

Energie solaire