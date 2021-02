Je suis Edouarson Casimir. Je suis Haïtien natif natal, je suis né à Les Anglais et je vis aux Cayes. J'étais étudiant en science éducation pendant deux années. Je suis informaticien et journaliste. Maintenant j'étudie la comptabilité. J'aimerais être un technicien en génie électromécanique et aussi en mathématicien...