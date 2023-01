Edward HOYLE

Avec plus de vingt ans d’expérience en ventes dans plusieurs secteurs d’activité, j’ai appris que pour réussir il faut bien comprendre les besoins du client, vendre la solution adaptée et guider le projet pour assurer les résultats désirés. En assurant la satisfaction du client, on construit une fondation solide pour une relation longue durée où le client a confiance en vous et vous fait part de ses problèmes, qui représentent en fait les opportunités de demain.



Tout au long de ma carrière, je me suis efforcé d’offrir une solution gagnant-gagnant et de créer cette bonne relation à long terme. Avec un sens de la rentabilité, du service, un esprit d’initiative et d’équipe, j’ai toujours mis les intérêts du client en avant et apporté de la valeur ajoutée à mon employeur.



Je souhaite aujourd’hui rejoindre une entreprise internationale de passion et d’innovation, offrant une perspective de travail dans un contexte dynamique et multiculturel.



Mes compétences :

International business development

Account management

Ventes en mode projet

Business development