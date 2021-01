Edwige DOUHAISENET

Depuis Mars 2012 : Directeur Finances et Systèmes d'Information en charge du Pôle Comptabilité et Contrôle de Gestion (10 personnes) de l'OPH du Jura, opérateur départemental de logement social.

Membre du Comité de Direction, en charge de définir la stratégie financière de l'OPH, en accord avec le Conseil d'Administration. Mission : accompagner les différents services de l'OPH dans le changement de culture financière amorcé depuis 2012, et veiller à la préservation sur le long terme des équilibres financiers.



Principaux challenges réalisés de 2012 à 2015 : mise en place le Contrôle de Gestion au sein de l'OPH du Jura, afin de répondre aux besoins de la Direction en termes d'outils d'analyse et d'aide à la décision : réorganisation des missions au sein de la Direction Financière avec la création d'un poste de Contrôleur de Gestion et d'un poste de Contrôleur Interne ; mise en place d'une comptabilité analytique ; réalisation d'un arrêté semestriel. Changement du régime de la comptabilité publique à la comptabilité commerciale. Adaptation de la Direction Financière dans le cadre du regroupement avec le Foyer Jurassien (SA d'HLM) et avec l'OPH de Champagnole et de la comptabilité commerciale : création d'un service comptabilité clients, création d'un poste de Trésorier, création d'un poste de Responsable Comptabilité Générale.



Principaux Objectifs 2016: Pilotage du projet de relance de l'activité "Accession à la propriété" via la Coopérative d'HLM.



2001 - Fév 2012 : Contrôleur de Gestion des activités de R&D des Laboratoires Fournier

Animation et pilotage du processus budgétaire : effectifs et masse salariale, frais de fonctionnement des départements, frais de site, coûts IT, investissements, budget des projets (sous-traitance externe privée, collaborations avec les instituts de recherche).

Management de la clôture mensuelle et élaboration d'un reporting groupe et d'un reporting opérationnel, outil de pilotage des activités de R&D.

Responsable de l'application de suivi des ressources par projet.

Chargée de l'évaluation des dépenses de R&D éligibles au CIR ; responsable administrative de la procédure d'agrément CIR des Laboratoires Fournier.



Mes compétences :

Carat

Comptabilité

Comptabilité publique

Consolidation

Contrôle de gestion

Crédit d'impôt recherche

Direction financière

Gestion de projets

Industrie pharmaceutique

Recherche

SAP