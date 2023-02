Médiathécaire polyvalente et possédant de bonnes compétences (15 ans) dans le milieu des bibliothèques/médiathèques recherche poste mêlant sens du service public et d’initiatives, dynamisme, force de propositions, NTIC et numérique.



Mes compétences :

Force de propositions

Sens de l'initiative

Bonne connaissance de l'actualité éditoriale

Sens de l'accueil

Sens du travail en équipe

Réactivité

Pédagogue

Sens du service public

Connaissance de divers SIGB