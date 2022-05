Je travaille en bibliothèque comme je l'ai souhaité dès le lycée. Ce travail est toujours aussi riche, intéressant et multiple.

Les technologies de la communication que j'aime à utiliser donne à mon métier de plus en plus de possibilités comme de remises en questions et c'est là que c'est passionnant.

Après une dizaine d'années en région parisienne, je viens d'obtenir un poste dans le Maine-et-Loire.

L'aventure commence.