Developpement back-end: C #, .Net Framework

Developpement front-end : ASP.NET(Webform) , CSS , Javascript , JQuery.

SGBD: Oracle(PL/SQL) , SQL Serveur.

Méthodologie : Agile

Frameworks Bootstrap et ADO.NET

UI Components : Telerik et DevExpress.

Cloud : Cloud computing ,Azure .

Format de donées : Json, yaml et xml

Gestionnaire des fichiers : TFS , TortoiseSVN ,Jira, Mantis et sourceSafe

Outils Developpement: Visual Studio 2019, Crystal Report 2008,

Outils: swagger et postman. Sympli, Joomla , WordPress et Dreamweaver. Photoshop,LightRoom,.