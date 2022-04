El Fendri ADEL

Bénéficiant d'une expérience de 17 ans dans le domaine du droit des sociétés, droit des affaires et droit de l'investissement,j'ai eu l'ocassion et vraiment le palisir de participer et/ou de piloter une centaine d'opérations juridiques :

- création des filiales étrangères en Tunisie ;

- rédaction et préparation des PV des opérations de restrcuturation, fusion des sociétés, scission d'activité ;

- rédaction des PV relatifs à tous les aspects de la vie des sociétés anonymes et SARL(approbation des états financiers, augmentation du capital, traité de fusion, dissolution etc...);

- rédaction des contrats relatifs au droit de la distribution et droit des affaires ;

- participation à la négociation des contrats de franchise, de joint-venture, de partenariat stratégique et d'autres contrats spécifiques en relation avec le droit des affaires et le droit de l'investissement ;

- rédaction et publication dans les journaux économiques en Tunisie des articles de presse realtifs aux nouveautés juridiques et fiscales en droit Tunisien ;

- animation des séminaires ralatifs aux lois de finances, droit des sociétés et droit fiscal.



Durant ces années de travail, trois élements ont réellement marqués et influés ma vision et ma lecture des différentes matières du droit:



- une nouvelle vision du droit associant le droit et les aspects financiers, comptables et fiscaux dans le traitement des problématiques et dossiers(traitement des dossiers avec une vision des divers aspects);



- une nouvelle vision du droit orientée vers le droit de l'investissement, de développement et de construction de l'avenir par la création des structures et des emplois, plutôt qu'un droit de contentieux ;



Le fait de travailler au sein d'un cabinet privé et au sein d'un groupe de sociétés, m'a permis d'avoir une double vision et reflexion, celle d'un conseiller externe traitant les problèmes de l'entreprise d'une manière théorique, et d'un juriste conseiller impliqué dans la gestion quotidienne,l'exploitation et la résolution pratique des problèmes de la vie quotidienne de l'entreprise.



Le parcours continu avec chaque nouveau dossier, chaque nouvelle problématique et chaque nouvelle création.



Mon objectif est de faire de mon travail une passion et un outil qui participe au développement des affaires. Pour moi le contentieux existe et existera tant qu'il y'à des affaires, mais il faut le résourdre par le mécanisme de l'arbitrage et le règlement des conflits à l'amiable.



Mes compétences :

Schéma et montage des opérations juridiques

Droit des sociétés

Architecture et rédaction des contrats

Juriste d'affaires

Droit des affaires

Conseil fiscal