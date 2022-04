Nous avons créé QUALSHORE pour répondre à vos besoins en Outsourcing à travers une démarche d'excellence, créative et responsable.



QUALSHORE est une société basée à Paris et à Dakar, spécialisée dans l'outsourcing.



Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination de projets

Développement web

Management international

Mobilité internationale

Management

HTML 5