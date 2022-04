El Hadji KONTE

Actuellement en Master 2 Management Financier à L'IAE de Bordeaux, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans les domaines suivants: Asset Management, Back et Middle-office, Banque d'affaires/M&A, Compliance, Marché des crédits et des changes, Audit, Private Equity, Direction financière et comptable...





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop