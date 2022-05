Responsable de la Gestion de chantiers sur la zone Abuja.



- Responsable d’équipe (3 contrôleurs de gestion,1 RH, 4 QS, 2 Achat)

- Élaboration des budgets (directs et indirects)

- Projection et réajustement de l'activité, de la trésorerie et du cashflow

- Facturation client, sous-traitants et fournisseurs et suivi des paiements

- Présentation des résultats aux responsables pays

- Reporting