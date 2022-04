El Hadji Malick LY

NAAYAA-PRODUCTIONS est une structure de droit senegalais.Son équipe est composéé*e d'un personnel dynamique et polyvalent, travaillant au quotidien avec vigueur et engagement dans des actions de développement local, orientées vers l'économie agroalimentaire, notamment le volmet AGROBUSINESS.

NAAYAA a déja réalisé des études de faisabilité en vue d'appuyer les politiques de développement de l'entreprenariat' axées sur la création de valeur ajoutée dans les secteurs productifs et générateurs de richesses. De ce point de vue, NAAYAA est entrain de se positionner sue le marché pour réguler de maniére durable l'offre et la demande en apportant une réponse professionnelle et satisfaisante aux besoins d'une clientéle exigeante sur les normes de qualité sur les produits de consommation.

Suite aux résultats issus des études, notre équipe a pu identifier trois secteurs d'activités de valorisation des productions locales:

- Accompagnement des producteurs dans le secteur de l'agriculture à trouver des débouchés pour les exédents de productions et réduire lse post- récoltes.

-Lutte contre les pénuries d'aliments dans le secteur de lélevage de volailles et de ruminants en rendant tous les produits accessibles aux acteurs

- Mise en place de moyens logistiques de transformation, de conditionnement et de conservation des produits locaux, en favorisant la création d'une centrale d'achat et d'une chambre froide



