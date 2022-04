El Hadji Malick NIANG

Ingénieur en Matériaux et Mécanique, formé par apprentissage sur 3 ans, je réponds aux besoins complexes de l’industrie et de la métallurgie par sa polyvalence : c’est un ingénieur proche des équipes du terrain, capable d’apporter des solutions innovantes aux contraintes de l’entreprise. Durant ses 3 ans d’alternance, j’ai évolué dans une entreprise ferroviaire en bureau technique : Méthodes, études et forges.



Mes compétences :

Solidworks

RDM

Pro/ENGINEER

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA