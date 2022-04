Je suis trés dynamique et porté sur les relations humaines donc 'ai le contact faciles et une bonne capacité a travailler en equipe.

J'ai eu a dispenser des formation en anglais a des particuliers.

Actuellement je travaille comme reporter-journaliste dans une radio communautaire.

Une bonne maitrise de l'outil informatique et pas mal de langues a mon actif confirment mes capacites d'apprentissage entre autre...



Mes compétences :

Communication

Traduction

Esprit d'équipe