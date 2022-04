El Yamani TARIK

Fraichement diplômé en Master 2 professionnel, spécialité management et qualité des projets, j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur à Polytech’Tours où j’ai acquis de solides connaissances, ainsi je souhaite intégrer une équipe qui me permettra d’exceller dans le métier de qualité.



Mes compétences :

Rédaction du cahier de charges fonctionnelles

Gestion de production, du stock et optimisation

Réalisation de contrôle qualité des produits.

Réalisation des tests et des mesures mécaniques

Labview, Maple, Matlab , PL7pr

Ansys ,Catia,Inventor

Modélisation et simulation sur Ansys Workbench

Conception et prototypage sur Catia V5 R19

Calcul de structures (statique, fatigue).

Mise en place de la norme ISO 9001 14001 V2015

PDCA, 5 pourquoi, Kaizen, QQOQCP, Pareto 5M, Carto