Hichem OUESLATI

Actuellement Responsable d'exploitation et Ingénieur développeur chez Wordline, je suis à l'écoute du marché sur des postes de gestion de projets (MOA / MOE), de consultant fonctionnel, ou autres postes relationnels correspondant à mon double profil technique / fonctionnel.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, je vous répondrai avec plaisir.



Mes compétences :

JAVA

JPA/Hibernate

Apache Camel

SQL

Eclipse

Oracle

NetBeans

UML

WinDev

UML/OMT

Sybase

Rational Rose

OpenGL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Java 2 Enterprise Edition

Hibernate

C++

C Programming Language

Borland Turbo C++

Apache WEB Server