Elen PARTARRIEU

Professionnelle de la gestion de projets internationaux appliquée au secteur Sport & Loisirs, je propose aux équipes dirigeantes des actions innovantes, je mets en place sur le terrain les solutions adaptées et pilote leurs indicateurs de suivi pour renforcer durablement culture client et performance dans l'entreprise.



Parlant anglais couramment, organisée et fiable, j'aime porter les projets complexes de transformations humaine et digitale de l'entreprise.



Mes compétences :

Marketing direct

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Distribution B2B

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Gestion des compétences