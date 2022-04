Elena KALICHTCHOUK

Titulaire d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations » obtenu à l’Université de Lille I, je possède une première expérience en tant qu’assistante comptable.

Je saurai assurer le traitement des frais généraux de l’entreprise : gestion des comptes clients et fournisseurs, le traitement des notes de frais, ainsi que l’accueil téléphonique, le traitement de courrier, le classement et l’archivage des documents.

Je sais travailler aisément et efficacement en équipe. Reconnue pour ma rigueur et mon sens d’organisation je saurai m’adapter rapidement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Comptabilité générale