Elena KUREK

La Boîte à Outils (filiale du Groupe SAMSE) est une société de distribution de produits de bricolage présente au travers de 2 enseignes : La Boîte à Outils et L'Entrepot du Bricolage.



La société La Boîte à Outils a fêté en 2014 ses 40 ans de bons et loyaux services à destination de tous les bricoleurs ! Année après année, la société a su tirer sa toile d'abord en région Rhône-Alpes et depuis peu en sortant de son périmètre historique pour s'implanter dans d'autres régions françaises. Avec 32 magasins, 1400 collaborateurs, 303 m€ de CA, la société a su pérenniser les valeurs qui ont contribué à la force et à la dynamique commerciale du Groupe SAMSE : professionnalisme, proximité, réactivité, responsabilisation des collaborateurs et promotion interne.