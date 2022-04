Elena LEQUERTIER

Gestion en production:



- Organisation et équilibrage des postes de production

- Suivi de taux d'activité et de la qualité

- Mise en point des nouveaux modèles

- Suivi des délais de livraison





Management :



- Encadrer une équipe, animer, écouter et informer

- Former et développer les compétences

- Recrutement et gestion de la présence



Connaissances

techniques:



- Montages vêtements Hommes/Femmes

- Machines spéciales de piquage

- Coupe à plat et coupe automatique

- Matières premières : mousseline, soie, coton, lin, laine, cuir, PVC

- Réalisation et suivi d'un contre type et d'une tête de série

- Patronage,gradation et placements industriels ( Lectra Modaris, Diamino )

- Couture sur mesure et retouches



Mes compétences :

animer

Couture

Création

Encadrement

fiches techniques

FORMER

Management