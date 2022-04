Elena NIRONOVA RIVET

• Gestion du secrétariat (téléphone, accueil, newsletters, courriers, voyages, gestion de frais de déplacement);



• Organisation d’événements (réservation d’hôtels, de billets, de vip-salles, de visas, organisation des transports);



• Collecte, traitement et analyse des informations;



• Gestion des agendas, planning et mailings;



• Organisation, suivi de réunions et reporting (traitement de texte, tableaux, présentations Power Point) ;

foire commerciale, Négociations de contrat / suivi de projets, Accompagnement de voyages d’affaires et délégations, Organisation et réception des entreprises étrangères, suivi des mises en route, Téléconférences, la gestion de commandes (logistique)



Traduction et Interprétariat scientifiques et technique:

-secteurs industriel, Construction automobiles, Plasturgie, chimie,

nucléaire et

commerciales: Documentation

comptable/ douane, Contrat, relations internationales, logistique.



Informatique: MAC, Windows XP, Office, Excel, Power Point, Outlook, Acrobat Reader, ABB Fine Reader



Mes compétences :

Anglais

Assistante trilingue

Interprète

Italien

Russe

Traductrice