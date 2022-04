Eléna PENNARUN

Fondatrice de la société ecolili



"Partez à la découverte du bio simple & gourmand avec ecolili.com!



Chaque mois, un colis surprise bio et gourmand!

Grâce à la box ecolili, recevez chaque mois 5 à 6 produits bio dénichés et sélectionnés avec amour, accompagnés de conseils et de recettes gourmandes, simples et rapides.

Retrouvez également une gamme de coffrets cadeaux bio et gourmands et suivez le blog pour plus de conseils, astuces et recettes."





Autres expériences:



Contrôle Financier en tant que salariée pendant 12 ans:

* Responsable Financier, au sein d'Altavia Victor (Coueron, 44)

* Contrôleur de Gestion au GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO, à Paris, Groupe de Presse Professionnelle qui publie entre autres l'Usine Nouvelle et LSA

* Auditrice chez ERNST & YOUNG, à Paris



Mes compétences :

Internet

E-commerce

Bio

Gestion de projet

Contrôle de gestion