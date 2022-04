Elena POPOVICI

Psychologue Clinicienne, diplômée des universités Paris 5 et Paris 13, je suis spécialisée dans les domaines de la victimologie, la traumatologie, la dépression, syndrome poste traumatique, phobies, problématiques intrafamiliales avec un public interculturel, en situation de précarité. Je travaille avec des enfants, adolescents et adultes. Je suis à la recherche d’un poste de psychologue, en complément de mon activité actuelle.







Mes compétences :

Psychologie sociale / psychosociologie

Psychopathologie de l'enfant et l'adolescent

Epreuves Projectives

Psychopathologie

Psychanalyse

Psychopathologie du sujet agé

Psychopathologie interculturelle

Tests psychométriques

Travail en équipe

Mise en place de groupes de parole

Entretien clinique

Ateliers thérapeutiques

Bilan psychologique