Elena PUGIN

Mon métier c'est faire rimer la vie des gens !



J'écris des paroles pour les artistes, des poèmes entièrement personnalisés pour les grands évènements de la vie (naissances, anniversaires, fêtes, fiançailles, mariages, décès...) et des slogans pour les professionnels.



Je suis également praticienne en art-thérapie par l'écriture, praticienne certifiée Access Bars, et coach en développement personnel. J'accompagne ainsi mes clients à améliorer leur vie de manière globale (sphères mentale, émotionnelle, énergétique et artistique), quelque soit le niveau où ils en sont. Plus de détails ci-dessous.



J'apprends à qui le souhaite à écrire en vers et en rimes.



Je vous propose aussi mes propres recueils sous forme de livres numériques.



J'alimente une partie blog sur mon site internet avec divers sujets qui me tiennent à cœur.



J'anime régulièrement des conférences.



linktr.ee/Faisonsrimernosvies



________________________________________________________________________________________________________________________





J'ai développé mes propres méthodes en art-thérapie par l'écriture. Je me base beaucoup sur la visualisation et les ressentis afin d'extérioriser les maux et de les mettre en mots par la suite.



J'utilise également mes affirmations poèmes, puissants mantras pour installer/restaurer ce qui manque à votre vie.



Par une prise en charge globale en développement personnel (mentale, émotionnelle, énergétique, artistique...) je vous accompagne à améliorer votre vie, quel que soit le niveau où vous en êtes actuellement. Je suis particulièrement sensible et sensibilisée aux problématiques de :

- Maladies

- Handicaps

- Conflits familiaux (y compris familles recomposées)

- Difficultés professionnelles (y compris burnout)

- Personnes qui n’ont pas confiance en elles (relations amoureuses, vie professionnelle...)

- Adultes haut-potentiel

- Deuil (y compris périnatal)

- Séparations

- Recherche de sens à sa vie

- Apaiser son rapport à l'argent

- Difficulté à assumer son côté spirituel

- …



Voici quelques-uns de mes nombreux outils : art-thérapie par l'écriture, poèmes thérapeutiques, EFT, ho'oponopono, Access Bars, modèle de destructions des pensées limitantes et instauration de nouvelles pensées positives, méthode Katie Byron, réconciliation ombre/lumière, bases de CNV, affirmations poèmes, cohérence cardiaque, routines à mettre en place...



Je souhaite avant tout partager en séances des outils que vous pourrez réutiliser pour d'autres difficultés, en toute autonomie.



Je me formerai également au reiki en 2020 et continue sans cesse d'apprendre, de lire et de me former en développement personnel.



La décision de reprendre votre vie et votre bonheur en mains ne peut venir que de vous. Évoluer oblige à sortir de sa zone de confort et à lâcher-prise tant sur le passé que sur l'avenir. Je n'ai pas de baguette magique, et ne peux pas faire le travail pour vous, juste vous guider sur un chemin plus lumineux et vous apprendre à activer votre GPS interne pour que vous puissiez poursuivre sur les meilleures routes en toute autonomie. Pour aller mieux, il faut accepter de faire quelques efforts. Ce n'est pas toujours confortable, mais extrêmement libérateur !



Souhaitez-vous que je vous guide pour briser vos chaînes ?



Mes compétences :

Analyse de risques

BULATS espagnol : niveau C1

Rédaction de cahiers des charges

CAO / 3D

Contact clients

Analyse fonctionnelle

TOEIC score : 910

Plan de vérification

Conception mécanique

Rédaction de rapports

Chef de projet