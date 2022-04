Elene SYLLA

Côté ON : je suis styliste et designer graphique.

Depuis 3 ans, je dessine la collection femme Lafuma dans son intégralité. Après avoir établi les tendances de la saison à venir, les axes de travail et grandes histoires, j'ai en charge le choix des matières, des coloris; je conçois le style, les coupes, les imprimés et travaille à donner une identité forte à la collection femme. je travaille aussi sur la communication visuelle de la marque, la mise en scene des supports via des supports différents ( lookbook, planche d'ambiance, stylisme photo, direction artistique sur les shootings )

Côté OFF : je peins, dessine, produis des petis objets, photographie ce qui m'inspire et passe aussi beaucoup de mon temps à animer mon blog. Je travaille " à l'ancienne", commence toutes mes créas par le dessin, le collage, la peinture, le bidouillage...puis je peaufine le tout via l'infographie. Tout cette vie artistique parralléle, me nourrit et me donne chaque jour plus d'inspiration pour concevoir des produits. J'adore les arts appliqués ! Le design, la mode, l'archi, la communication visuelle ( l'image ! ) , j'aime toucher à tout.



Mes compétences :

Stylisme

Stylisme photo/set design

Trend conseil

Illustration/graphisme

Design textile