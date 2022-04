Eleonor LAVIELLE

Après 17 ans en tant que commerciale hospitalière dans l'industrie pharmaceutique que j'ai quittée pour des raisons d'éthique, je me suis réorientée vers le métier de psychologue clinicienne.

J'ai travaillé pendant 3 ans en institution (CHRS, maison d'accueil pour de personnes touchées par le SIDA), puis j'ai ouvert mon propre cabinet sur Paris 17.

Je me suis formée en psychanalyse à Paris 7, et dans un même temps en tant que Thérapeute PNL chez Ressources (Belgique). Ma pratique clinique est donc intégrative (Cf mon site el-psychologue-paris17.com).

Durant ces années, j'ai accompagné les femmes dans des parcours de FIV, adoption, don d'ovocytes... et de ces rencontres a émergé mon envie de proposer un Cercle de Paroles de Femmes, intégrant des pratiques à partir des contes de Pinkola Estes, mais aussi toute une réflexion autour de ce qu'est "être femme", et du conditionnement posé par la société française en référence à ses racines hellénistes.

Ces Cercles ont été de vrais "déclencheurs" pour nombre de participantes et je souhaite donc les proposer indépendamment de ma clientèle.