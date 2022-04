Eléonore AIT-LEBON

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Master Data Management : Conseil amont, cadrage d’initiatives et mise en œuvre des projets d’intégration référentiels

Membre de la communauté « Gouvernance des données » de Logica :

Responsable du club MDM chez Logica Management Consulting

Suivi interne du support MDM et de capitalisation autour des solutions MDM pour les besoins du e-Learning (formation interne dématérialisée)

Veille technologique et suivi des solutions MDM du marché.

Urbanisme SI : modélisation des processus, cartographie fonctionnelle et applicative, urbanisation des données, des flux

Assistance à la maîtrise d’ouvrage : définition des exigences/besoins, recette

Animation d’équipes

Compétences sectorielles : Energie, Services Pétroliers, Assurances, Santé, Banque

Méthodes : UML, Entité-Relation

Outils de modélisation : Mega UML Design & Analysis, Win Design

Outils de développement : Microsoft Visual C++, .Net, Microsoft Project, Rational Rose

Solutions IT : MDM, ETL, EAI

Environnements techniques : Windows de 3.1 à XP, Unix

Langages : C / C++ / C#, Java, Win32, Prolog, Lex/YACC, XML

Certification ITIL Foundation Certificate



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Coaching

Management