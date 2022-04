Eléonore CHESNAIS

Formée à Sciences Po Paris, je dispose de solides connaissances en droit du travail et en management des ressources humaines.

Mon expérience chez Air France KLM m'a permis de développer fortement l'aspect international de mon profil. Mon niveau d'anglais, oral et écrit, est élevé (suivi de négociations syndicales en anglais et rédaction de comptes-rendus).

La responsabilité du budget lors de mes précédentes missions ainsi que mon poste actuel d'Administratrice de plans de commissionnement m'ont donné une vision détaillée des aspects financiers de la fonction RH.

Je suis autonome, rigoureuse et apte à mener de nombreuses tâches de front.

Je cherche à évoluer au sein de la fonction Ressources Humaines en gardant, autant que possible, une ouverture à l'international.



Mes compétences :

Chargée de projets

Projets RH

Ressources humaines