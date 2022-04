Eléonore CRESTEY

Diplômée et Major de Promotion de l'école de commerce EDC en spécialisation Management International.



Le luxe, la mode et les nouvelles technologies demeurent les secteurs qui me passionnent le plus et pour lesquels je possède les compétences et connaissances nécessaires.



Pouvoir évoluer dans un milieu mêlant différentes cultures, personnalités et horizons divers est une expérience unique que je souhaite renouveler grâce à un poste futur.



Ambitieuse, polyvalente et dynamique, je suis disponible début septembre et j'aspire à travailler dans un environnement où les défis seront nombreux afin de satisfaire mon goût du challenge.



Mes compétences :

Pack office

Imovie

Mac os x

Windows 7

Études de marché

Marketing opérationnel

Marketing

Marketing international

Techniques commerciales

Veille concurrentielle

Communication

Intelligence économique

Stratégie marketing

Mode

Economie

Business development

Luxe

Vente

Nouvelles technologies