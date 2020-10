Steven GÉRARD

Dynamique, enthousiaste j'aime manager et travailler avec une équipe commerciale. À l'écoute de l'environnement, j'aime pratiquer la veille commerciale. Perfectionniste, tenace et ambitieux, je relève les défis en repérant les leviers de progression.



Mes compétences :

Suivi Clientèle

Négociations Commerciales

Animations Commerciales

Développement Chiffre D'affaires / Ventes

Management

Développement Du Portefeuille Clients

Ténacité et ambition

Travail en équipe

Empathie et sens de l'écoute

Sélection produits pour les futures collections